Внаслідок обстрілів росіян в одному із сіл на Сумщині пошкоджена повністю вся інфраструктура — Живицький

Через атаку ворога в Новослобідській громаді поранень зазнали двоє людей, інформує ZN.ua.

Внаслідок обстрілів росіян в одному із сіл на Сумщині пошкоджена повністю вся інфраструктура — Живицький
© Дмитро Живицький Сумська ОВА/Telegram

27 серпня російські військові завдали низку ударів по Сумській області, пошкодивши об’єкти цивільної інфраструктури в Хотінській, Миропільській, Білопільській, Краснопільській та інших громадах. Внаслідок злочинних дій загарбників постраждало двоє людей. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За словами посадовця, за минулий день зі сторони РФ по Сумщині прилетіло понад 220 снарядів та мін. Під обстрілом опинилися території Хотінської, Миропільської, Білопільської, Краснопільської громад Сумського району, Зноб-Новгородської громади Шосткинського району та Новослобідської громади Конотопського району.

На жаль, у результаті обстрілу Новослобідської громади було поранено двох людей з однієї родини, у чий будинок прилетіла ворожа міна. У тому ж селі пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди. Поранено худобу.

Вкрай важкі наслідки мав обстріл росіян для неназваного населеного пункту Білопільської громади.

«Внаслідок обстрілу одного із сіл пошкоджена повністю уся інфраструктура. Сюди прилетіло близько півсотні мін, сталися пожежі у будівлях училища, школи, дитячого садка, пошти. Також пошкоджені приватні будинки. Постраждалих, попередньо, немає», — написав Живицький у Telegram.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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