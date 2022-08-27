Башкортостан, Тюмень, Приморський край: в РФ готують додаткові батальйони для війни – ISW

Для додаткової мотивації добровольцям продовжують підвищувати виплати, інформує ZN.ua.

Башкортостан, Тюмень, Приморський край: в РФ готують додаткові батальйони для війни – ISW
© Минобороны РоSSии/t.me

У російських регіонах продовжують готувати додаткові добровольчі батальйони для відправки на війну в Україну, щоб замістити втрати. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 26 серпня.

Спираючись на місцеві новини із суб’єктів федерації (регіонів) РФ, ISW повідомив, що там розпочинають додатковий набір у добровольчі батальйони, які продовжують відправлятися в Україну.

Наприклад, видання «Приморська газета» 26 серпня повідомило, що добровольчий батальйон Приморського краю «Тигр» (входить до складу 155-ї окремої морської піхотної бригади РФ) чисельністю 240 осіб брав участь у першій бойовій операції в невстановленому місці на території України.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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