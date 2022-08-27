Залужний розповів Міллі про фейки росіян щодо Запорізької АЕС

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний обговорив із головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі допомогу Україні та провокації росіян на ЗАЕС.

Міллі запевнив співрозмовника у непохитній підтримці України президентом США Джо Байденом, обома палатами парламенту та американським народом. Своєю чергою Залужний подякував за черговий пакет допомоги від США та послідовну підтримку нашої боротьби за незалежність.

Крім того, сторони обговорили оперативну обстановку по всій лінії фронту та російську дезінформацію щодо обстрілів Запорізької АЕС нібито українськими військовими.