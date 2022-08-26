Подруга Путіна прогнулась перед Кремлем і втрапила в черговий скандал

Екс-міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайсль оконфузилася, опублікувавши у соціальній мережі картинку по мотивам роботи Володимира Сєрова "Ходоки у Ленина", де замість Леніна – Путін, а замість ходоків – делегація ЄС, інформує Апостроф .

Зображення вона опублікувала у своєму Twitter .

"І одного разу настане час для дипломатії, справжніх розмов", - написала Кнайсль.

Нагадаємо, Карін Кнайсль — австрійська дипломатка, журналістка і політикиня, міністерка закордонних справ Австрії (2017—2019). З 2020 року працювала блогером Russia Today, з червня 2021 року по травень 2022 року була членом наглядової ради "Роснафти". Також відома тим, що на власному весіллі танцювала із Путіним.