Подруга Путіна прогнулась перед Кремлем і втрапила в черговий скандал

Екс-міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайсль оконфузилася, опублікувавши у соціальній мережі картинку по мотивам роботи Володимира Сєрова "Ходоки у Ленина", де замість Леніна – Путін, а замість ходоків – делегація ЄС, інформує Апостроф.

Зображення вона опублікувала у своєму Twitter.

"І одного разу настане час для дипломатії, справжніх розмов", - написала Кнайсль.

Нагадаємо, Карін Кнайсль — австрійська дипломатка, журналістка і політикиня, міністерка закордонних справ Австрії (2017—2019). З 2020 року працювала блогером Russia Today, з червня 2021 року по травень 2022 року була членом наглядової ради "Роснафти". Також відома тим, що на власному весіллі танцювала із Путіним.


Марія Швець, Апостроф





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