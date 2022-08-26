Указ Путіна про збільшення армії до 1,2 мільйона осіб: в ISW оцінили шанси мобілізації в РФ

Навряд чи указ президента РФ Путіна від 25 серпня про збільшення чисельності російської армії, починаючи з січня 2023 року принесе значну бойову силу найближчим часом. Він радше вказує на те, що Кремль скоріш за все не віддасть наказ про масову мобілізацію, вважають аналітики Інституту дослідження війни.

Указом з 1 січня 2023 року номінальна чисельність збройних сил Росії збільшується на 137 тис. осіб з 1 013 628 до 1 150 628 осіб, нагадують у повідомленні.

“Російські військові прагнуть відшкодувати втрати від свого вторгнення в Україну та створити сили для підтримки своєї «операції». Оголошення щодо відносно скромної (проте, ймовірно, все ще недосяжної) цілі збільшення кінцевої сили переконливо свідчить про те, що Путін як і раніше налаштований уникнути повної мобілізації», – переконані в ISW.