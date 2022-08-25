Чи може війна закінчитися до нового року та якими будуть наступні місяці: The Guardian дала 5 сценаріїв

прапор України, острів Зміїний, ЗСУ

З дня повномасштабного військового вторгнення Росії на територію України минуло шість місяців – є п'ять сценаріїв того, як розвиватимуться події далі.

Як пише The Guardian , перший сценарій полягає в тому, що війна, ймовірно, триватиме як мінімум рік, але, по суті, зайшла в глухий кут, і її інтенсивність знижується. При цьому, як зазначає видання, жодна зі сторін не готова припиняти бойові дії – Україна хоче повернути свої окуповані території, а Росія прагне «надалі завдавати біль не тільки своєму противнику, а й, опосередковано, Заходу». У Кремлі вважають, що зима зіграє на руку.

Володимир Путін, президент Росії

Україна не має коштів для ефективної контратаки, а партизанські рейди – оптимістичний спосіб прискорити крах рф, - озвучує The Guardian ще один сценарій розвитку подій.

Зазначається, що Україна хоче повернути собі Херсон, але високопосадовець української адміністрації нібито визнав, що «у нас недостатньо можливостей, щоб відтіснити їх». Видання зазначає, що Україна змінила свою стратегію на завдання далекобійних ракетних ударів та зухвалі рейди «спецназу» на російські бази в глибокому тилу, але малоймовірно, що це стане причиною втечі окупантів та добровільної здачі Херсона.

Херсон - Украина

Згідно з третім прогнозом, росія все ще хоче просуватися вперед, але її увага, ймовірно, перейде на збереження своїх "здобутків" та анексію території України. Наголошується, що росія не має нового плану наступу, крім як збільшувати артилерію і руйнувати міста, прокладаючи собі шлях вперед.

битва, війна, поле бою, вибух

В описі четвертого прогнозу вказується, що зима прискорить нову кризу з біженцями та створить можливість для всіх, хто найкраще підготується. Так, поки Україна стурбована гуманітарними проблемами та побоюється атак росії на енергосистему, росія розглядає зиму як можливість і «хоче продовжити страждання Заходу щодо вартості енергоносіїв і має всі підстави посилювати тиск».

Експерти вважають, що весна 2023 року може стати часом для нової атаки і «ще одним бойовим сезоном».

Захід має вирішити, чи хоче він, щоб Україна перемогла чи просто трималася, і йому потрібно зіставити гуманітарну допомогу з величезною потребою, - наголошує The Guardian у ще одному своєму прогнозі.

евакуація, війна, українці

Зазначається, що західні лідери говорять про необхідність відтиснення військ Росії до довоєнних кордонів, але не надають для цього достатньої кількості техніки.

Водночас гуманітарна потреба України зростає – людям часто доводиться жити у школах, дитячих садках та тимчасовому житлі. Багато будинків залишаються зруйнованими навіть там, звідки російські війська були вигнані ще п'ять місяців тому.

Ірпінь, війна, окупанти

Додамо, що тим часом, згідно з даними російських ЗМІ, Путін підписав указ про збільшення штатної чисельності Збройних Сил Росії з 1,9 млн. до 2,04 млн. осіб з 2023 року.

Документ набуде чинності 1 січня 2023 року. Він стосується саме військовослужбовців, їхня кількість збільшиться на 137 тисяч.


Катерина Петренко, politeka.net





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