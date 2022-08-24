Напад Росії на Україну зруйнував саму ідею політики компромісів — Клімкін

Російський напад на Україну призвів до фундаментальної кризи компромісу як засобу політики взагалі й міжнародної політики зокрема, пише у своїй статті для ZN.UA «Війна Росії та місія України: три важливі речі» колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«Компроміс заради компромісу, компроміс заради уникнення ескалації будь-якою ціною обертається необхідністю платити ще вищу ціну», - вказує він.

Зокрема тривалі спроби «адаптувати» й «ангажувати» Росію ні до чого не привели, хоча партнерство з ЄС одразу після грузинської війни та перезавантаження американо-російських відносин були варіантами пошуку компромісу.

«Пацифізми, цікаві постмодернізми, інші численні пост- і численні -ізми — всі вони показали себе як дискусійні майданчики, але нікчемні, коли потрібно боротися. Більше того, тролінг українців, схильних до чіткого полярного мислення: «Добро—Зло», «зрада—перемога», явно завершився. Де б ми були без такої ментальності, важко навіть уявити. Тепер ми маємо і будемо тролити Захід, який заради комфорту і передбачуваності перестав називати Зло злом», - пише Клімкін.

Він нагадує, що ще Рейган міг назвати СРСР «імперією зла» і поводитися з СРСР саме виходячи з цього, однак зараз чимала частина Заходу боїться робити вибір та назвати Добро — добром і Зло — злом.

«Це їм дуже дорого коштуватиме, адже світ усе більше скидається на вестерн, у якому чітко зрозуміло, хто «добрий» і хто «поганий». Тих, хто не визначився, «погані» обов’язково дістануть», - вказує ексміністр, який очолював дипломатичне відомство України у перші п’ять років війни з РФ .

Клімкін наголошує, що тільки повномасштабна російська війна проти України спонукала Захід діяти колективно і стати знову «колективним Заходом».