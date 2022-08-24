Росія півроку веде повномасштабну війну: де точаться бої у День Незалежності України

24 серпня Україна святкує День Незалежності і цього ж дня виповнюється рівно шість місяців з того жахливого ранку, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. РФ не вдалося досягти своїх цілей, але бої в нашій країні продовжуються, ворога витісняють із території України.

На картах сайту deepstatemap можна побачити де в Україні йдуть бої на День Незалежності, інформує Апостроф.

Так, бойові дії йдуть на Слобожанському, Харківському, Слов'янському, Донецькому, Краматорському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках.

За минулу добу, 23 серпня, ЗСУ відбили наступ російських окупантів на Слов'янському, Бахмутському, Авдіївському напрямках.

Раніше "Апостроф" публікував зведення Генштабу ЗСУ про втрати російських окупантів за півроку війни в Україні: ліквідовано 45 700 осіб особового складу, знищено 1 924 танки, 234 літаки та безліч іншої військової техніки ворога.


Олена Руденко, Апостроф





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