Посол Британії привітала українців із Днем Незалежності, складаючи букет із бавовни

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс своє привітання народу України висловила, складаючи букет із соняшників і бавовни, яка стала символом звільнення захоплених територій.

Посол зазначила, що навіть в умовах розв’язаної Росією війни українці зберігають почуття гумору та народжують нові символи свого опору та додала із сумом, що цього року свято Дня Незалежності України затьмарене російською війною.

«Але українці дають гідну відсіч ворогу. Нас це надихає, і разом з нашими союзниками ми робимо все можливе, щоб допомогти у вашій боротьбі», - зазначила посол Британії.

Зокрема вона нагадала, що допомога Великої Британії включає і зброю, і навчання, і санкції, і гуманітарну допомогу для повернення громад до життя.

«Я захоплююся стійкістю і сміливістю українців. Навіть за таких жахливих обставин вони зберігають почуття гумору та народжують нові символи свого опору. Але найважливіше – це розуміння, що, захищаючи свою незалежність, Україна захищає головні цінності вільного світу – свободу та демократію. Саме тому світ об’єднався заради України. І ми будемо з вами стільки, скільки потрібно, щоб День Незалежності став днем вашої остаточної перемоги», - заявила Сіммонс.