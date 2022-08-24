"Чий Крим?": у Литві на кордоні можуть влаштувати росіянам принизливий тест

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Росіянам можуть зробити на кордоні тест для путіністів, яких можуть не пустити в країну.

На кордоні з Литвою можуть почати обчислювати росіян, які підтримують путіна та не пускати їх до країни. Як заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, якщо Європейський союз не погодиться припинити видавати росіянам візи для поїздок, литовська влада розгляне пропозицію заборонити в'їзд російським туристам на свою територію на регіональному рівні. Про це повідомляє видання LRT .

"Передусім ми шукаємо європейське рішення, тому що воно є найбільш стійким і юридично правильним. Якщо воно не буде знайдено, ми не виключаємо можливості пошуку регіонального рішення, яке включало б країни Балтії, Польщу і, можливо, Фінляндію", – заявив Ландсбергіс. .

Також дипломат переконаний, що будь-який прикордонник держави ЄС має запитувати громадянина Росії, з якою метою він їде на територію Євросоюзу, а також може поцікавитися його ставленням до дій Кремля щодо України.

"Прикордонник має право запитати, чи підтримуєте ви війну в Україні, чий Крим. Тільки за цією відповіддю, що людина, яка перетинає кордон Естонії, Латвії, Литви, Фінляндії, Польщі, сказала б, що, на його думку, Крим не окуповано, можна припустити, що допуск цієї особи не відповідає інтересам національної безпеки", – заявив голова литовської дипломатії.

"Литва може зробити це в односторонньому порядку. Але, на мій погляд, заходи ефективно працюють лише за умови застосування хоча б регіонального рішення", - додав він.

Паспорт, росіянин, російський паспорт


Галина Струс, politeka.net





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