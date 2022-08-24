Обстріл адміністрації Пушиліна – інсценування, аби виправдати удари по урядових будівлях України – ISW

Роспропаганда «розносить» це як цілеспрямований удар України по урядовій будівлі так званої «ДНР», інформує ZN.ua.

Обстріл адміністрації Пушиліна – інсценування, аби виправдати удари по урядових будівлях України – ISW
© РИА Новости

Російські посадовці інсценували обстріл адміністрації голови квазіреспубліки «ДНР» Дениса Пушиліна, щоб таким чином виправдати удари по українських урядових будівлях 24 серпня, у День Незалежності України. Таких висновків дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), сказано в їхньому звіті за 23 серпня.

«На момент страйку Пушилін був відсутній. Російські ЗМІ представили атаку як прямий український удар по урядовій будівлі ДНР, потенційно з метою створення інформаційних умов для ударів у відповідь по українських урядових будівлях у День Незалежності України», – сказано у звіті ISW.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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