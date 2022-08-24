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2022-08-24
Обстріл адміністрації Пушиліна – інсценування, аби виправдати удари по урядових будівлях України – ISW
Роспропаганда «розносить» це як цілеспрямований удар України по урядовій будівлі так званої «ДНР», інформує
© РИА Новости
Російські посадовці інсценували обстріл адміністрації голови квазіреспубліки «ДНР» Дениса Пушиліна, щоб таким чином виправдати удари по українських урядових будівлях 24 серпня, у День Незалежності України. Таких висновків дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (
«На момент страйку Пушилін був відсутній. Російські ЗМІ представили атаку як прямий український удар по урядовій будівлі ДНР, потенційно з метою створення інформаційних умов для ударів у відповідь по українських урядових будівлях у День Незалежності України», – сказано у звіті ISW.
Юлія Лавришин, ZN.ua