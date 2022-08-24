Ліз Трасс готова використати ядерну зброю в разі потреби

Глава МЗС Британії Ліз Трасс, яка претендує на посаду лідера Консервативної партії і прем'єр-міністра, заявила, що в разі потреби готова застосувати ядерну зброю. Таку відповідь вона дала на питання під час її та її конкурента Ріші Сунака зустрічі з членами партії у Бірмінгемі, пише The Guardian.

«Я думаю, що це важливий обов'язок прем'єр-міністра. Я готова зробити це», - заявила Трасс.

Крім того, Трасс, яку називають фаворитом прем’єрської гонки, пообіцяла в разі перемоги до кінця десятиліття збільшити витрати на оборону до 3% ВВП .

Під час відповідей на запитання однопартійців Ліз Трасс також заявила, що зменшить податки, оскільки вона не вірить у дієвість формули «брати гроші у вигляді податків і повертати їх у вигляді пільг».