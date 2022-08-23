НАТО допомагатиме Україні міцно стояти на ногах і перемагати

Столтенберг попередив, що зима буде важкою.

НАТО допомагатиме Україні міцно стояти на ногах і перемагати
© nato.int

У протистоянні України та РФ розпочався найважчий етап – війна на виснаження, наголосив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час виступу на другому саміті Кримської платформу. Тому Альянс підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.

«Ми допомагаємо Україні оборонятися, це її суверенне право. (…) Зима буде тяжка і ми бачимо, що війна йде на виснаження. Це боротьба волі, боротьба логістики, тому ми маємо і далі підтримуватимемо Україну, щоби вона могла перемагати як суверенна нація. Потужна, стабільна Україна – це запорука євроатлантичної безпеки», - підкреслив Столтенберг.

Альянс залишається відданим партнерству з Україною, допомагає перейти на стандарти НАТО в обладнанні та військовому керуванні, додав він. На думку Столтенберга, підтримка партнерів дає Україні змогу «міцно стояти на ногах і йти дорогою відновлення».

“Країни НАТО підтримують суверенітет, територіальну цілісність України, ваше право боронити свою землю і обрати свій шлях у майбутньому. Президент Путін почав цю невиправдану війну, він має сам її зупинити і прибрати свої війська з української землі”, — сказав Єнс Столтенберг. pic.twitter.com/oUkC7ufSaL

— Crimea Platform (@crimeaplatform) August 23, 2022


Ольга Чекіс, ZN.ua





Интересные новости
У Зеленського переговори з Москвою вважають грою в "російську рулетку"У Зеленського переговори з Москвою вважають грою в "російську рулетку"
Атака Росії на ЗАЕС стане порушенням статуту НАТО - посадовці США та Великої БританіїАтака Росії на ЗАЕС стане порушенням статуту НАТО - посадовці США та Великої Британії
Британські аналітики пояснили причини масового знищення російських танків в УкраїніБританські аналітики пояснили причини масового знищення російських танків в Україні
Заклики російського посла до геноциду українців: Україна пропонує видворити Ульянова з АвстріїЗаклики російського посла до геноциду українців: Україна пропонує видворити Ульянова з Австрії
Російські окупанти підійшли до околиць Бахмута – британська розвідкаРосійські окупанти підійшли до околиць Бахмута – британська розвідка
Блок рекламы


Похожие новости
У Ердогана повторили кремлівську тезу про затягування війни країнами НАТО, але без конкретикиУ Ердогана повторили кремлівську тезу про затягування війни країнами НАТО, але без конкретики
Ердоган натякнув Путіну, що Крим потрібно повернути Україні
Скільки ще росіян не повернуться з війни: оновлене зведення втрат РФ в УкраїніСкільки ще росіян не повернуться з війни: оновлене зведення втрат РФ в Україні
The Guardian: Путін не лише хоче захопити владу в Києві, але й показати безсилля НАТО
США дають Україні більше зброї, ніж оголошують – PoliticoСША дають Україні більше зброї, ніж оголошують – Politico
Мобілізація в Україні: чи допоможе «білий» квиток уникнути призовуМобілізація в Україні: чи допоможе «білий» квиток уникнути призову
Кулеба назвав європейські країни, для яких постачання зброї Україні досі є «темою-табу»Кулеба назвав європейські країни, для яких постачання зброї Україні досі є «темою-табу»
Виробництво байрактарів – це робота мрії, будуть такі тисячні черги, - Олександр Качура про заводи в УкраїніВиробництво байрактарів – це робота мрії, будуть такі тисячні черги, - Олександр Качура про заводи в Україні
Байден, Шольц, Макрон та Джонсон обговорили поточну ситуацію в УкраїніБайден, Шольц, Макрон та Джонсон обговорили поточну ситуацію в Україні
Die Welt: Шольц запевняв Путіна перед вторгненням, що Україна не вступить в НАТО ще 30 роківDie Welt: Шольц запевняв Путіна перед вторгненням, що Україна не вступить в НАТО ще 30 років
Последние новости
Подгружаем последние новости