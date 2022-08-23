НАТО допомагатиме Україні міцно стояти на ногах і перемагати

У протистоянні України та РФ розпочався найважчий етап – війна на виснаження, наголосив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час виступу на другому саміті Кримської платформу. Тому Альянс підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.

«Ми допомагаємо Україні оборонятися, це її суверенне право. (…) Зима буде тяжка і ми бачимо, що війна йде на виснаження. Це боротьба волі, боротьба логістики, тому ми маємо і далі підтримуватимемо Україну, щоби вона могла перемагати як суверенна нація. Потужна, стабільна Україна – це запорука євроатлантичної безпеки», - підкреслив Столтенберг.

Альянс залишається відданим партнерству з Україною, допомагає перейти на стандарти НАТО в обладнанні та військовому керуванні, додав він. На думку Столтенберга, підтримка партнерів дає Україні змогу «міцно стояти на ногах і йти дорогою відновлення».