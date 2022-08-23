До Верховної Ради подано проект Закону про внесення змін до Закону "Про мобілізацію"

Згідно із законопроектом, бронювання військовозобов'язаних поширюється на держоргани та виробництва, інформує ZN.ua.

До Верховної Ради подано проект Закону про внесення змін до Закону
© Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

У Раду подано на розгляд проект Закону про внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію ", повідомляється на сайті українського Парламенту.

Згідно з проектом закону №7687, особи, які потраплять до списків бронювання, "можуть бути призвані на військову службу за їх згодою". У той же час особи з інвалідністю, а також інші можуть бути призвані на військову службу за їх згодою лише за місцем проживання.

Нагадаємо, коли анулюється відстрочка від призову. Її анулювання відбувається у таких випадках:

Закінчення терміну її дії; завершення виконання або скасування завдання підприємству, установі, організації із задоволення потреб Збройних сил, інших військових формувань, населення; ліквідації органу державної влади, іншого державного органу, підприємства, установи, організації; звільнення військовозобов'язаного з органів державної влади, підприємства, установи, організації.


Антон Герасименко, ZN.ua





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