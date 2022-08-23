До Верховної Ради подано проект Закону про внесення змін до Закону "Про мобілізацію"

У Раду подано на розгляд проект Закону про внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію ", повідомляється на сайті українського Парламенту.

Згідно з проектом закону №7687, особи, які потраплять до списків бронювання, "можуть бути призвані на військову службу за їх згодою". У той же час особи з інвалідністю, а також інші можуть бути призвані на військову службу за їх згодою лише за місцем проживання.

Нагадаємо, коли анулюється відстрочка від призову. Її анулювання відбувається у таких випадках:

Закінчення терміну її дії; завершення виконання або скасування завдання підприємству, установі, організації із задоволення потреб Збройних сил, інших військових формувань, населення; ліквідації органу державної влади, іншого державного органу, підприємства, установи, організації; звільнення військовозобов'язаного з органів державної влади, підприємства, установи, організації.