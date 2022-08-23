Данілов повідомив про плани ФСБ провести в Росії теракти з масовими жертвами

Він зазначив, що вбивство Дар’ї Дугіної - лише початок, інформує ZN.ua.

Данілов повідомив про плани ФСБ провести в Росії теракти з масовими жертвами
© pixabay/walkerssk

Секретар РНБО Олексій Данілов зауважив, що офіційна Москва потребує суспільної мобілізації на тлі падіння підтримки громадянами війни проти України. На своїй сторінці у Твіттер він зазначив, що у ФСБ вже знайшли вихід з ситуації.

"На Росії падає підтримка війни. Кремль потребує суспільної мобілізації. Очікується організація ФСБ серії терористичних актів у російських містах з масовими жертвами серед цивільних. Дугіна – перша в цьому ряду. Україна, на відміну від Росії, не воює з мирним населенням", - зазначив Данілов.

На росії падає підтримка війни. кремль потребує суспільної мобілізації. Очікується організація фсб серії терористичних актів у російських містах з масовими жертвами серед цивільних. Дугіна – перша в цьому ряду. Україна, на відміну від росії, не воює з мирним населенням.

— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) August 23, 2022


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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