Данілов повідомив про плани ФСБ провести в Росії теракти з масовими жертвами

Секретар РНБО Олексій Данілов зауважив, що офіційна Москва потребує суспільної мобілізації на тлі падіння підтримки громадянами війни проти України. На своїй сторінці у Твіттер він зазначив, що у ФСБ вже знайшли вихід з ситуації.

"На Росії падає підтримка війни. Кремль потребує суспільної мобілізації. Очікується організація ФСБ серії терористичних актів у російських містах з масовими жертвами серед цивільних. Дугіна – перша в цьому ряду. Україна, на відміну від Росії, не воює з мирним населенням", - зазначив Данілов.