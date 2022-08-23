Politico: ЄС підтримував Україну всі шість місяців війни, що буде в наступні півроку?
Європі буде важче підтримувати далі Київ, але це не означає, що нових санкцій проти Росії і поставок зброї більше не буде, інформує
Російське вторгнення в Україну триває вже сьомий місяць. І все вказує на те, що конфлікт прямує до складного і нестабільного глухого кута. Одним з ключових питань залишається те, як Євросоюз відреагує, якщо російська війна проти сусідньої країни затягнеться надовго.
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Щоб підготувати громадську думку до викликів попереду, багато лідерів, таких як президент Франції Еммануель Макрон, почали попереджати своїх громадян, що війна в Україні буде тривати ще багато місяців. І що ті наслідки, які стали відчутними зараз, - це лише початок. Макрон сказав, що Франція продовжить надавати Україні військову, фінансову і гуманітарну допомогу аж до «перемоги» на прийнятних умовах для Києва. Однак, за цими публічними заявами про підтримку ховається тихе «перетягування канату», яке відбувається між лідерами Німеччини, Франції і Італії з одного боку і Польщею, країнами Балтії і Північної Європи з іншого. Париж і Берлін досі плекають серйозні ілюзії про наслідки української перемоги. Вони також сумніваються, що у війні можна перемогти без ескалації, яка б втягнула НАТО у прямий конфлікт з Росією. Тому варто розуміти різницю між тим, що президент Еммануель Макрон і канцлер Олаф Шольц говорять публічно, і їхніми приватними поглядами, про які знають люди в їхньому оточенні.