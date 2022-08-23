Politico: ЄС підтримував Україну всі шість місяців війни, що буде в наступні півроку?

Європі буде важче підтримувати далі Київ, але це не означає, що нових санкцій проти Росії і поставок зброї більше не буде, інформує ZN.ua.

Російське вторгнення в Україну триває вже сьомий місяць. І все вказує на те, що конфлікт прямує до складного і нестабільного глухого кута. Одним з ключових питань залишається те, як Євросоюз відреагує, якщо російська війна проти сусідньої країни затягнеться надовго.

Про це в статті для Politico пише директор з європейських справ у консалтинговій компанії Eurasia Group Муджтаба Рахман. Високопоставлені посадовці ЄС визнають, що восени або на початку зими може виникнути «кризовий момент», коли країни союзу почнуть гостро відчувати економічні наслідки війни. При цьому, їх будуть просити збільшити фінансову підтримку України, а також військову допомогу.

Щоб підготувати громадську думку до викликів попереду, багато лідерів, таких як президент Франції Еммануель Макрон, почали попереджати своїх громадян, що війна в Україні буде тривати ще багато місяців. І що ті наслідки, які стали відчутними зараз, - це лише початок. Макрон сказав, що Франція продовжить надавати Україні військову, фінансову і гуманітарну допомогу аж до «перемоги» на прийнятних умовах для Києва. Однак, за цими публічними заявами про підтримку ховається тихе «перетягування канату», яке відбувається між лідерами Німеччини, Франції і Італії з одного боку і Польщею, країнами Балтії і Північної Європи з іншого. Париж і Берлін досі плекають серйозні ілюзії про наслідки української перемоги. Вони також сумніваються, що у війні можна перемогти без ескалації, яка б втягнула НАТО у прямий конфлікт з Росією. Тому варто розуміти різницю між тим, що президент Еммануель Макрон і канцлер Олаф Шольц говорять публічно, і їхніми приватними поглядами, про які знають люди в їхньому оточенні.


Лесь Димань, ZN.ua





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