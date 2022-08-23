"Пташка" з "Азовсталі" потрапила до рейтингу Forbes "30 до 30" – хто ще увійшов в перелік

“Де наші герої зараз? Захищають Україну, забезпечують воїнів, збирають десятки мільйонів гривень на «Байрактари», перебувають у російському полоні, документують війну…”

Цьогоріч до рейтингу Forbes “30 до 30” очікувано потрапили чимало волонтерів та військових. Зокрема майор ЗСУ та оборонець Маріуполя Сергій Волинський ("Волина"), керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут, парамедик Катерина Поліщук з позивним "Пташка", пісні якої в підвалах «Азовсталі» зворушували цивільних та надихали до боротьби військових, інформує ZN.ua.

“Де наші герої зараз? Захищають Україну на землі та в небі, забезпечують воїнів, збирають десятки мільйонів гривень на «Байрактари», перебувають у російському полоні, документують війну у книгах, фільмах, попри все розвивають свої бізнеси, надають якісну освіту школярам та виборюють нагороди престижних спортивних змагань”, - зазначають на сайті видання.


Оксана Коваль, ZN.ua





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