"Пташка" з "Азовсталі" потрапила до рейтингу Forbes "30 до 30" – хто ще увійшов в перелік
“Де наші герої зараз? Захищають Україну, забезпечують воїнів, збирають десятки мільйонів гривень на «Байрактари», перебувають у російському полоні, документують війну…”
Цьогоріч до рейтингу Forbes “30 до 30” очікувано
“Де наші герої зараз? Захищають Україну на землі та в небі, забезпечують воїнів, збирають десятки мільйонів гривень на «Байрактари», перебувають у російському полоні, документують війну у книгах, фільмах, попри все розвивають свої бізнеси, надають якісну освіту школярам та виборюють нагороди престижних спортивних змагань”, - зазначають на сайті видання.