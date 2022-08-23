"Забудьте": ЗСУ не можуть знищити Кримський міст, з'явилося пояснення

Кримський міст

Удар Кримським мостом з боку ЗСУ може бути суто символічним, і тому є обґрунтована причина.

Так, за словами радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, Кримський міст можна серйозно пошкодити тактичною ядерною зброєю, якої Україна не має.

«І якби було, ми навряд чи стали б його застосовувати. Тож забудьте про Кримський міст. Символічний удар – можливо – шуганути. Але реально – "ніт"», - запевнив Арестович в ефірі Фейгін Live.

Кримський міст, скрін

Представник ОП також зазначив, що колись можливо і дійде до удару по Кримському мосту, але «удар по Антоновському ще раз показує перспективи всіх цих ударів по Кримському мосту». Мовляв, "вони - ніякі".

Арестович також розповів, що на південному напрямку, що на Херсонщині, окупанти кинули в бій кілька батальйонно-тактичних груп. БТГ, за словами Арестовича, було перекинуто з лівого берега Дніпра на правий, де ворог намагається відсунути українські війська від Херсона у бік Миколаєва.

"Не дуже у них виходить, прямо скажемо", - запевнив Арестович.


Катерина Петренко, politeka.net





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