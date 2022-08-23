Росія заявила про усиновлення тисячі незаконно вивезених з Маріуполя дітей

Лише у Краснодарському краї Росії незаконно оформили усиновлення понад 1000 дітей, яких окупанти вивезли із захопленого Маріуполя. Відповідну інформацію опублікувало Управління з питань сім'ї та дитинства Краснодарського краю.

Повідомляється, що діти тепер проживатимуть у Тюмені, Іркутську, Кемерово та Алтайському краї.

Ще понад 300 дітей перебувають у спеціалізованих установах Краснодарського краю у черзі на «усиновлення».

Для заохочення «усиновлення» незаконно вивезених дітей у Росії обіцяють одноразову виплату материнського капіталу та виплату допомоги.