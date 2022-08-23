Росія заявила про усиновлення тисячі незаконно вивезених з Маріуполя дітей

І це офіційні цифри тільки одного із регіонів.

Росія заявила про усиновлення тисячі незаконно вивезених з Маріуполя дітей
© Радио Свобода

Лише у Краснодарському краї Росії незаконно оформили усиновлення понад 1000 дітей, яких окупанти вивезли із захопленого Маріуполя. Відповідну інформацію опублікувало Управління з питань сім'ї та дитинства Краснодарського краю.

Повідомляється, що діти тепер проживатимуть у Тюмені, Іркутську, Кемерово та Алтайському краї.

Ще понад 300 дітей перебувають у спеціалізованих установах Краснодарського краю у черзі на «усиновлення».

Для заохочення «усиновлення» незаконно вивезених дітей у Росії обіцяють одноразову виплату материнського капіталу та виплату допомоги.


Ірина Знась, ZN.ua





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