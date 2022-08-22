Кринж із подвійним дном: українці бурхливо відреагували на флешмоб із тризубом до Дня незалежності

У мережі бурхливо відреагували на акцію, присвячену до Дня незалежності України. Йдеться про український тризуб, який знаменитості показують із трьох пальців, інформує Апостроф .

Про це повідомляє "Апостроф", посилаючись на повідомлення користувачів у мережі.

Флешмоб ініціювала рекламна агенція Banda Agency спільно з Міністерством культури та інформполітики. Її запустили за кілька до 31-ї річниці Незалежності.

Як пояснили, жестовою мовою, коли вказівний та середній палець з мізинцем - прямі, а великий та безіменний - зігнуті - означає літеру "Н", тобто "незалежність".

У мережі ж не в захваті від такої акції, адже "смислами" мають займатися філософи, а не креативники. Деякі відверто сміються і навіть пропонують свої, більш креативні варіанти.