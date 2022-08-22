ЗСУ вдарили по Антонівському мосту, коли окупанти перевозили ним боєприпаси

За даними Сергія Хланя, у той момент об'єктом рухалася колона російських вантажівок, інформує ZN.ua.

ЗСУ вдарили по Антонівському мосту, коли окупанти перевозили ним боєприпаси
Фото ілюстративне
© Википедия

Коли українські захисники в понеділок, 22 серпня, завдали ще одного удару по Антонівському мосту на тимчасово окупованій території Херсонській області, ним їхала колона вантажівок РФ, що перевозили боєприпаси. Про це заявив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань у Facebook.

“ЗСУ не просто влучили в міст, а зробили це саме в той момент, коли по ньому рухалась колона російських автівок з боєприпасами. Люди дзвонять, кажуть, що такого ще не пам’ятають”, – заявив він.

За словами Хланя, удар по мосту був “дуже потужний” і спричинив детонацію боєприпасів ворога.


Максим Царук, ZN.ua





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