Українські війська знову завдали удару по Каховському мосту
ЗСУ продовжують тримати вогневий контроль над транспортними артеріями, інформує
Українські військові у неділю, 21 серпня, знову завдали удару по Каховському мосту в тимчасово окупованій РФ Херсонській області, заявила під час
"Ми продовжуємо тримати вогневий контроль над транспортними артеріями, зокрема на окупованій території, оскільки ми усвідомлюємо, що саме через них ворог намагатиметься підтягувати певні резерви. Вчора було завдано чергових ударів по каховському напрямку, по Каховському мосту. Звісно, ця гідротехнічна споруда складна, тому наша робота артилерії там досить філігранна, обережна, спрямована саме на руйнування планів ворога використати цей об'єкт для себе", - наголосила Гуменюк.