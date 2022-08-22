Українські війська знову завдали удару по Каховському мосту

ЗСУ продовжують тримати вогневий контроль над транспортними артеріями, інформує ZN.ua.

Українські війська знову завдали удару по Каховському мосту
© rybalka.com

Українські військові у неділю, 21 серпня, знову завдали удару по Каховському мосту в тимчасово окупованій РФ Херсонській області, заявила під час брифінгу керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"Ми продовжуємо тримати вогневий контроль над транспортними артеріями, зокрема на окупованій території, оскільки ми усвідомлюємо, що саме через них ворог намагатиметься підтягувати певні резерви. Вчора було завдано чергових ударів по каховському напрямку, по Каховському мосту. Звісно, ця гідротехнічна споруда складна, тому наша робота артилерії там досить філігранна, обережна, спрямована саме на руйнування планів ворога використати цей об'єкт для себе", - наголосила Гуменюк.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
WP: Білий дім перед війною не сумнівався в армії України, занепокоєння викликав ЗеленськийWP: Білий дім перед війною не сумнівався в армії України, занепокоєння викликав Зеленський
У Зеленського переговори з Москвою вважають грою в "російську рулетку"У Зеленського переговори з Москвою вважають грою в "російську рулетку"
Атака Росії на ЗАЕС стане порушенням статуту НАТО - посадовці США та Великої БританіїАтака Росії на ЗАЕС стане порушенням статуту НАТО - посадовці США та Великої Британії
Британські аналітики пояснили причини масового знищення російських танків в УкраїніБританські аналітики пояснили причини масового знищення російських танків в Україні
Заклики російського посла до геноциду українців: Україна пропонує видворити Ульянова з АвстріїЗаклики російського посла до геноциду українців: Україна пропонує видворити Ульянова з Австрії
Блок рекламы


Похожие новости
ЗСУ вдарили по Антонівському мосту, коли окупанти перевозили ним боєприпасиЗСУ вдарили по Антонівському мосту, коли окупанти перевозили ним боєприпаси
Українські військові знищили ППО РФ у Харківській областіУкраїнські військові знищили ППО РФ у Харківській області
Острів Зміїний відбили у росіян завдяки береговим ракетним військам, які були створені прямо під час війни - Командувач ВМСУОстрів Зміїний відбили у росіян завдяки береговим ракетним військам, які були створені прямо під час війни - Командувач ВМСУ
Українські військові відбили штурм окупантів у Херсонській областіУкраїнські військові відбили штурм окупантів у Херсонській області
ЗСУ знищили САУ «Гіацинт» та завдали удару по скупченню окупантів на донецькому напрямкуЗСУ знищили САУ «Гіацинт» та завдали удару по скупченню окупантів на донецькому напрямку
Війська РФ обстріляли прикордонні населені пункти: зафіксовано понад 50 "прильотів"Війська РФ обстріляли прикордонні населені пункти: зафіксовано понад 50 "прильотів"
Війська РФ обстріляли Миколаїв ракетами С-300Війська РФ обстріляли Миколаїв ракетами С-300
ЗСУ завдали влучного удару по військовій базі окупантів у Мелітополі — ФедоровЗСУ завдали влучного удару по військовій базі окупантів у Мелітополі — Федоров
ЗСУ відбили наступ ворога в районі Таврійського і завдали 11 авіаударів по позиціям росіян — ОК «Південь»ЗСУ відбили наступ ворога в районі Таврійського і завдали 11 авіаударів по позиціям росіян — ОК «Південь»
Українські партизани зірвали грандіозні плани окупантів у Мелітополі: відомо, що сталосяУкраїнські партизани зірвали грандіозні плани окупантів у Мелітополі: відомо, що сталося
Последние новости
Подгружаем последние новости