Росія не планує завершувати війну, для чого їй припинення вогню: експерт пояснив ситуацію

Директор військових програм Українського центру економічних і політичних досліджень імені Разумкова Микола Сунгуровський зазначає, що Росії необхідне призупинення бойових дій через переговори, проте зупиняти війну проти України там все ще не збираються. Річ у тому, що у РФ усвідомили, що темпи виснаження армії та економіки набагато швидші, ніж темпи поповнення цих ресурсів, розповів він під час інтерв'ю "Уніану".

"Якщо проаналізувати ті заяви, на яких Путін має намір нав'язати Україні припинення вогню - збереження за РФ всіх окупованих територій, відступ і роззброєння України і так далі - це нісенітниця, на яку Україна ніколи не піде. Але нас спробують примусити до цього і посадити за стіл переговорів. А якщо Україна на це не піде, звинуватити в тому, що Україна не хоче миру", - пояснив він.

Експерт нагадав, що Росія протягом усіх років Незалежності нашої держави намагалася ізолювати нас від економічних, фінансових і політичних партнерів.

"І в цьому, загалом, суть того нейтралітету, який нам нав'язували, в тому числі зсередини. Оголосивши Україну нейтральною країною, Захід, як законослухняний партнер, дотримувався б усіх домовленостей. А Росія чхати на них хотіла і продовжила б втягувати Україну в орбіту свого впливу", - додав він.