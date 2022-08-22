Росія не планує завершувати війну, для чого їй припинення вогню: експерт пояснив ситуацію
Москва згодом може звинуватити Київ в тому, що він нібито не хоче миру, інформує
Директор військових програм Українського центру економічних і політичних досліджень імені Разумкова Микола Сунгуровський зазначає, що Росії необхідне призупинення бойових дій через переговори, проте зупиняти війну проти України там все ще не збираються. Річ у тому, що у РФ усвідомили, що темпи виснаження армії та економіки набагато швидші, ніж темпи поповнення цих ресурсів, розповів він під час
"Якщо проаналізувати ті заяви, на яких Путін має намір нав'язати Україні припинення вогню - збереження за РФ всіх окупованих територій, відступ і роззброєння України і так далі - це нісенітниця, на яку Україна ніколи не піде. Але нас спробують примусити до цього і посадити за стіл переговорів. А якщо Україна на це не піде, звинуватити в тому, що Україна не хоче миру", - пояснив він.
Експерт нагадав, що Росія протягом усіх років Незалежності нашої держави намагалася ізолювати нас від економічних, фінансових і політичних партнерів.
"І в цьому, загалом, суть того нейтралітету, який нам нав'язували, в тому числі зсередини. Оголосивши Україну нейтральною країною, Захід, як законослухняний партнер, дотримувався б усіх домовленостей. А Росія чхати на них хотіла і продовжила б втягувати Україну в орбіту свого впливу", - додав він.