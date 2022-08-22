Зеленський накреслив «червону лінію» переговорів із Росією

Зеленський накреслив «червону лінію» переговорів із Росією
© Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський назвав неможливими переговори з країною-агресоркою, якщо та влаштує судилище над полоненими захисниками Маріуполя.

«Зараз у ЗМІ достатньо повідомлень про те, що в Маріуполі готують декорації для абсолютно гидкого й абсурдного судилища над українськими захисниками. Хоч би що там собі планували окупанти, реакція нашої держави буде абсолютно зрозумілою: якщо це мерзенне судилище відбудеться, це буде тією лінією, за якою будь-які переговори неможливі», - наголосив він під час вечірнього звернення.

Росія сама себе відріже від переговорів і Україна більше ні про що не домовлятиметься, наголосив Зеленський.

«Україна не терпітиме знущання з людей, про яких можна сказати лише одне: вони герої своєї Батьківщини і вони захищали свободу свого народу від загарбників», - додав президент.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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