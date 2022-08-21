Щоб Росія не була сусідкою: прем'єри Чехії та Словаччини виступили із закликом допомагати Україні

Сьогодні їхні країни вшановують пам'ять загиблих під час придушення Празької весни 1968 року, інформує ZN.ua.

Щоб Росія не була сусідкою: прем'єри Чехії та Словаччини виступили із закликом допомагати Україні
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Прем'єр-міністри Чехії Петро Фіала та Словаччини Едуард Гегер виступили із спільним зверненням у річницю радянського вторгнення до Чехословаччини, відомого як придушення Празької весни, та закликали допомагати Україні у час, коли російські танки йдуть її землею.

"Ми мусимо спільно допомагати Україні, бо підтримуючи Україну, ми підтримуємо власну безпеку. Ми не хочемо, щоб Росія стала нашою сусідкою", - заявили вони у спільному зверненні.

Водночас у своєму виступі у неділю біля будівлі Чеського радіо глава уряду Чехії порівняв закінчення Празької весни 1968 року з подіями, які зараз відбуваються в Україні.

«Ніколи в історії незалежної Чеської Республіки відзначення серпневих подій не було таким актуальним, як сьогодні, п’ятдесят чотири роки потому. Причина зрозуміла – російські танки знову їздять по чужій країні, цього разу по Україні, намагаючись зруйнувати її мрії про краще майбутнє. Обидві події розділені десятиліттями, вони відбувалися в різному контексті, але в чомусь схожі. Ми ніби спостерігаємо далеке відлуння нашого серпня в Україні сьогодні», – сказав у своєму виступі Фіала та наголосив на необхідності і далі підтримувати Україну у її боротьбі з Росією за власну самостійність.

Прем’єр-міністр Чехії також зазначив, що саме тому важливо й надалі підтримувати Україну.

«Наші друзі в Україні хочуть саме того, що ми вже маємо, і вони не вагаючись борються за це. Тому ми підтримуємо їх у військовому, гуманітарному та дипломатичному планах», – сказав Петр Фіала.

Напередодні у Чехії в соцмережах запустили нову ініціативу: громадян країни закликають відправити посольству України гроші на купівлю зброї - 1968 або 68 чеських крон (80 або 2,75 євро).


Ірина Знась, ZN.ua





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