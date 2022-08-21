Під Москвою вбили дочку головного ідеолога "російського світу" Дугіна: подробиці та відео

У ніч на 21 серпня під Москвою було підірвано машину, в якій їхала дочка одного з ідеологів "російського світу" Олександра Дугіна, інформує Апостроф.

Про це повідомив Telegram-канал Baza.

За попередніми даними, вибух стався на Можайському шосе в районі селища Великі Вяземи. Наголошується, що це сталося під час руху автомобіля Land Cruiser Prado.

У мережі з'явилися перші відеокадри після вибуху.

Повідомляється, що внаслідок підриву Дар'я Дугіна загинула на місці.

Потім з'явилися фото, як її батько реагує на те, що трапилося. Зазначається, що ціллю організаторів акції міг бути саме Дугін.


Євген Устименко, Апостроф





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