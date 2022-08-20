Тисячі киян прийшли подивитися на трофейну та розбиту техніку окупантів: ексклюзивні фото

У Києві на Хрещатик завезли нову трофейну техніку російських окупаційних військ у рамках підготовки до Дня Незалежності України. На це прийшли подивитись дуже багато охочих.

Про це повідомляє кореспондент "Апострофа" з місця подій.

Українські військові звозять на Хрещатик у центрі столиці десятки одиниць підбитої та трофейної техніки російських окупантів. Тисячі людей приходять подивитися на це. Але правоохоронці просять не залазити на ворожу трофейну техніку, тому що можна травмуватись на гострих кутах.