Радіоактивне забруднення води у Дніпрі: на Запорізькій АЕС може повторитися сценарій Фукусіми

На Запорізькій АЕС, яка знаходиться під контролем російських військових, може повторитись сумнозвісний сценарій Фукусімської АЕС. Через припинення електроживлення системи охолодження ядерних енергоблоків може статись розплавлення радіоактивних ядер і вибух реакторів. Це призведе до колосального радіоактивного забруднення води у Дніпрі.

Розплавлення ядерного палива на Запорізькій АЕС та радіоактивне забруднення води у Дніпрі: може повторитися сценарій Фукусіми

Про такий, на жаль, цілком вірогідний сценарій попереджають експерти.

Аварія, що сталась на японській АЕС Фукусіма-1 у 2011 році, призвела до вибуху трьох реакторів та масового викиду радіонуклідів в атмосферу, а також у воду. Згодом течія рознесла радіоактивну воду від берегів Японії безкраїми просторами Тихого океану.

Подібний сценарій може повторитись на ЗАЕС, якщо російські загарбники не припинять ядерний шантаж України. І це не гіпотетичний сценарій, побудований на цілковитих припущеннях, а такий, що має дедалі реальніші обриси.

У чому реальність небезпеки на ЗАЕС?

Припинення електроживлення системи охолодження реактора може призвести до розплавлення радіоактивного ядра і його вибуху. Внаслідок цього станеться викид радіонуклідів, які вітром і водою понесене по усьому європейському континенту.

Розплавлення ядерного палива на Запорізькій АЕС та радіоактивне забруднення води у Дніпрі: може повторитися сценарій Фукусіми

Для нормального функціонування атомної станції, її реактори мають безперервно охолоджуватись. Система охолодження працює за рахунок циркуляції води з водойми-охолоджувача АЕС. А циркуляція, у свою чергу, працює за рахунок електроживлення. Та якщо окупанти зупинять усі реактори (а вони повсякчас погрожують це зробити), то ЗАЕС не зможе підживлювати систем циркуляції води за рахунок власної електроенергії.

Отже їй знадобиться енергія від зовнішніх джерел електропостачання. Але на сьогодні доступ до цих джерел також обмежений. До ЗАЕС підходять чотири лінії, які з'єднують її з енергосистемою України. Однак на сьогодні три із цих чотирьох ліній пошкоджені. Тобто, в робочому стані лише одна. Якщо й вона буде виведена з ладу, то реактори станції залишаться без охолодження.

Втім, і на цей випадок у ЗАЕС є дизель-генератори які підтримуватимуть роботу насосів станції. Але вони діють лише як тимчасовий захід і також потребують дизпалива. Отже, якщо й це джерело живлення перестане працювати, то "фукусімський" сценарій може повторитись в Енергодарі.

Нагадаємо, спеціалісти розповіли, що буде з енергосистемою України, якщо вимкнуть Запорізьку АЕС.


Марченко Любов, Тудей





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