Окупанти ховають зброю біля реакторів ЗАЕС – канадська розвідка

Російські війська створюють підвищену загрозу безпечної експлуатації АЕС, інформує ZN.ua.

Окупанти ховають зброю біля реакторів ЗАЕС – канадська розвідка
© : НАЕК "Енергоатом"

Росія розмістила військову техніку всередині периметра ядерного об'єкта, в тому числі біля корпусів реакторів та іншої ключової інфраструктури. Про це йдеться у звіті розвідувального управління Збройних сил Канади.

"Українські технічні працівники продовжують експлуатувати АЕС під безпосереднім наглядом озброєних російських військовослужбовців, що підвищує ризик людської помилки через стрес або втручання у звичний розпорядок роботи. Без незаконного вторгнення Росії та окупації регіону цієї підвищеної загрози безпечній експлуатації АЕС не існувало б", - йдеться у повідомленні в Twitter.

Nous travaillons avec nos partenaires internationaux pour d?tecter, corriger et d?noncer la d?sinformation du Kremlin parrain?e par l’?tat au sujet de l’Ukraine.
Lisez la plus r?cente analyse de la situation du Commandement du renseignement des Forces
canadiennes. 1/6 pic.twitter.com/K9w22S0jYp

— Forces arm?es canadiennes (@ForcesCanada) August 19, 2022


Оксана Лебедина, ZN.ua





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