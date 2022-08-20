Окупанти ховають зброю біля реакторів ЗАЕС – канадська розвідка

Росія розмістила військову техніку всередині периметра ядерного об'єкта, в тому числі біля корпусів реакторів та іншої ключової інфраструктури. Про це йдеться у звіті розвідувального управління Збройних сил Канади.

"Українські технічні працівники продовжують експлуатувати АЕС під безпосереднім наглядом озброєних російських військовослужбовців, що підвищує ризик людської помилки через стрес або втручання у звичний розпорядок роботи. Без незаконного вторгнення Росії та окупації регіону цієї підвищеної загрози безпечній експлуатації АЕС не існувало б", - йдеться у повідомленні в Twitter .