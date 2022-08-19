Кіркорова в Монако облаяли на вулиці - такого жорсткого прийому він не чекав

Путініст Філіп Кіркоров після США вирушив до Європи, де йому також влаштували "теплий прийом". Співак, який підтримує кровопролитну війну Росії проти України, вислухав від небайдужих людей, які переживають за нашу країну, все, що вони про нього думають, інформує Апостроф .

У мережі з'явилося відео, як рашист, який нещодавно виступив в окупованому Криму, ходить вулицями Монако. Позаду до нього наближаються випадкові перехожі та запитують, чий півострів і чому він не відпочиває у своїй улюбленій "великій" Росії. Той, звичайно, мовчить.

Фото: blitz.plus

"Кіркоров, а Крим чий? От їдь у свій засранськ і там відпочивай. Нєхрєн тут робити. Оцей хлопчик з України, подивися йому в очі, с*ка. Мразота. Приїхав відпочивати, коли дітей знищують. Сволота", - звернувся чоловік до фаната Путіна.

Далі до нього приєдналася жінка. "Щур, ти Кирюша, щур. Нічого не скажеш, так? Він позаду тебе хлопчик з України. Ти подивися йому в очі. Соромно, так? Соромно", - каже вона, дивлячись Кіркорову в обличчя. Той продовжує мовчки йти та ігнорувати перехожих.

Нагадаємо, нещодавно в Лас-Вегасі Кіркоров прийшов у місцевий ресторан, щоб поласувати делікатесами, адже Росія зараз під санкціями і там смачно не нагодують. Там рашиста зустріли українці та нагадали про війну. Помітивши співака у натовпі, вони вигукнули "Слава Україні". Той явно не очікував такого почути і помітно злякався.

До цього Кіркоров виступив в анексованому Криму і зі сцени звернувся до поранених окупантів. Він назвав російських солдатів, які щодня вбивають в Україні мирних жителів "героями" та "красенами" та подякував їм "за те, що вони роблять".