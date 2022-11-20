"Смердить сечею і на вулиці -25": російські "мобіки" скаржаться на скотинячі умови на військовому полігоні

мобики рф

Російський "мобік" показав умови життя в палатці при температурі мінус 25 градусів.

За словами окупанта, що знімав, у наметі стоїть дикий холод і при цьому зламані всі пічки, передає російський телеграм-канал "База".

Так, відео записав мобілізований із Кузбасу (південь Західного Сибіру, ??РФ). За попередньою інформацією, відео знято на полігоні однієї з омських військових частин.

«Ліжка зламані, все розламано, смердить сечею, печей взагалі нема, а на вулиці сьогодні мінус 25 градусів», - каже путінський загарбник.

До речі, мобіки з російського Томська збунтувалися проти своїх командирів.

За словами мобілізованих росіян, вони перебувають на полігоні з 26 жовтня.

Спершу їм повідомили про зарахування до територіальної оборони, але потім виявилося, що їх призначили до «штурмовиків» прямо на фронт.

При цьому, зазначили "мобики", за два тижні перебування на полігоні вони навіть автомата не тримали.

«Нам офіцери брехали, що ми тероборона. Виявилося, що ми стрілецький підрозділ. Ми штурмовики, не тероборони. Ми автоматів не бачили. Два тижні автомати у руках не тримали. Як із такими офіцерами воювати? Вони продадуть там же нас, в Україні», - бідкаються путінські загарбники.


Юлия Александрова, politeka.net





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