Лідером прем'єрських перегонів у Британії є Борис Джонсон — опитування

Згідно з ексклюзивним опитуванням, Ліз Трасс може виграти змагання за лідерство торі з неабиякою перевагою. Про це повідомляє Sky News.

За даними видання згідно з яким міністр закордонних справ випереджає свого суперника Ріші Сунака на 32 пункти.

Опитування також демонструє, що спадок та особистість Бориса Джонсона, швидше за все, матимуть великий вплив на наступного прем'єр-міністра, оскільки члени Торі дуже шкодують про його усунення.

Опитування YouGov показує, що 66% членів віддають свої голоси Ліз Трасс, 34% — підтримують Сунака.

Попри те, що в останні два тижні Сунак поліпшив свій результат, зокрема після низки телевізійних зустрічей між кандидатами, він явно є недостатнім для того, аби одержати перемогу.