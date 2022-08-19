Лідером прем'єрських перегонів у Британії є Борис Джонсон — опитування

Але найбільше шансів у Ліз Трасс.

Лідером прем'єрських перегонів у Британії є Борис Джонсон — опитування
© Офіс президента

Згідно з ексклюзивним опитуванням, Ліз Трасс може виграти змагання за лідерство торі з неабиякою перевагою. Про це повідомляє Sky News.

За даними видання згідно з яким міністр закордонних справ випереджає свого суперника Ріші Сунака на 32 пункти.

Опитування також демонструє, що спадок та особистість Бориса Джонсона, швидше за все, матимуть великий вплив на наступного прем'єр-міністра, оскільки члени Торі дуже шкодують про його усунення.

Опитування YouGov показує, що 66% членів віддають свої голоси Ліз Трасс, 34% — підтримують Сунака.

Попри те, що в останні два тижні Сунак поліпшив свій результат, зокрема після низки телевізійних зустрічей між кандидатами, він явно є недостатнім для того, аби одержати перемогу.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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