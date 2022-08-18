Ердоган і Гутерріш не схиляли Зеленського до поступок Росії – Кулеба

Голова МЗС розповів, що сторони, зокрема, скоординували свої дії в трьох питаннях, інформує ZN.ua.

Ердоган і Гутерріш не схиляли Зеленського до поступок Росії – Кулеба
© Офіс президента

Ніхто не схиляв Україну до поступок на користь РФ під час зустрічі президента нашої держави Володимира Зеленського, лідера Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Facebook.

"Якщо знову полетить якась "зрада" по соцмережах, то одразу хочу сказати, що такого не було", – додав він.

За словами голови МЗС, учасники перемовин скоординували свої позиції та дії щодо ключових питань. Йдеться, зокрема, про експорт українського продовольства зерновим коридором, ситуацію на тимчасово окупованій росіянами Запорізькій АЕС і звільнення українців з ворожого полону.

Кулеба наголосив, що сторони не лише “поговорили, а домовилися” про подальші дії.

"Підозрюю, що до завершення цієї війни від скоординованості й рішень цієї трійки залежатиме вирішення багатьох проблем дипломатичним шляхом. Між ними є взаєморозуміння – це головне", – розповів міністр.


Максим Царук, ZN.ua





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