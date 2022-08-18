Ми ще долари не міняли: реакція українців на покупку волонтерами супутника

Замість безпілотників Bayraktar, на які українці зібрали кошти за лічені дні, Фонд Сергія Притули придбав унікальний супутник він надасть доступ до бази даних супутникових знімків компанії ICEYE більше, ніж на рік, завдяки чому "бавовни" також додасться, інформує Апостроф.

"Апостроф" зібрав реакцію соцмереж на цю подію.

У своїх мемах та фотожабах українці зображують Сергія Притулу Імператором Галактичної імперії, який купує зореліт класу "Глоріана" або "Зірку смерті". Також користувачі не забули й про простих українців, що скидалися по 5 грн, як виявилося, на супутник.

Якщо відкинути жарти, цінність такого придбання для ЗСУ важко уявити. Роздільна здатність знімків супутника становить до 25 см на піксель і залежить від ширини сканування. Це дає можливість розрізняти зображення навіть окремих людей.

Невеликі апарати для радарної зйомки від ICEYE здатні створювати високоточні фото ділянок нашої планети як при денному світлі, так і вночі або в хмарну погоду.


Маргарита Лепс, Апостроф





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