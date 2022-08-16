Україна не може гарантувати безпеку паломників-хасидів – посол Корнійчук
Київ готовий закрити кордони для релігійних туристів.
Держава Україна, проти якої Росія продовжує збройну агресію, не може гарантувати захист та безпеку євреям, що традиційно приїжджають помолитися на могилу рабина Нахмана в Умані на Рошга-Шана. Про це посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив в коментарі виданню The
«Наближається Рош га-Шана, і що б ми не говорили, ортодоксальні євреї знову спробують потрапити в Умань. Ми розуміємо вашу готовність поїхати в Умань і виступити за підтримку України, але зараз не найкращий час. Ми не можемо гарантувати вашу безпеку», - сказав він.
Глава диппредставництва зазначив, що велике скупчення паломників може привернути увагу російської армії, яка може атакувати місце паломництва.
«Уявіть, якби Росія їх обстріляла, що б сталося?», - сказав посол.