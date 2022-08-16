Україна не може гарантувати безпеку паломників-хасидів – посол Корнійчук

Київ готовий закрити кордони для релігійних туристів.

Україна не може гарантувати безпеку паломників-хасидів – посол Корнійчук
© Еспресо.TV

Держава Україна, проти якої Росія продовжує збройну агресію, не може гарантувати захист та безпеку євреям, що традиційно приїжджають помолитися на могилу рабина Нахмана в Умані на Рошга-Шана. Про це посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив в коментарі виданню The Jerusalem Post.

«Наближається Рош га-Шана, і що б ми не говорили, ортодоксальні євреї знову спробують потрапити в Умань. Ми розуміємо вашу готовність поїхати в Умань і виступити за підтримку України, але зараз не найкращий час. Ми не можемо гарантувати вашу безпеку», - сказав він.

Глава диппредставництва зазначив, що велике скупчення паломників може привернути увагу російської армії, яка може атакувати місце паломництва.

«Уявіть, якби Росія їх обстріляла, що б сталося?», - сказав посол.

За матеріалами: ZN.UA /

Оксана Лебедина, ZN.ua





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