Російський паспорт на окупованих територіях: чому не варто його брати

Мінреінтеграції назвало п’ять причин, чому варто відмовитись від паспорта окупантів, інформує ZN.ua.

Російський паспорт на окупованих територіях: чому не варто його брати
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Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України назвало щонайменше п’ять причин, щоб не отримувати російський паспорт на тимчасово окупованих територіях України, навіть якщо до цього змушують.

Попри те, що окупанти намагаються примусово паспортизувати громадян України на територіях захоплених частин Херсонської та Запорізької областей, згодом вони можуть використати цей документ як підставу репресивних заходів щодо українців.

Таким чином в міністерстві виклали п’ять причин сказати ні паспорту РФ:

  1. це реальна підстава для примусової мобілізації до російського війська з перспективою стати «гарматним м’ясом» вже у перших ешелонах наступальних угруповань
  2. створення умов для депортації у депресивну російську глибинку: до Сибіру, Зауралля, на Далекий Схід
  3. «документ», який умовно «діє» лише на окупованих територіях, але не визнається навіть на території РФ
  4. міжнародна спільнота його не визнає
  5. отримання паспорта РФ – перший крок до колаборантства та пособництва ворогові, що може тягти за собою кримінальну відповідальність.


Ірина Знась, ZN.ua





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