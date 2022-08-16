Російський паспорт на окупованих територіях: чому не варто його брати

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України назвало щонайменше п’ять причин, щоб не отримувати російський паспорт на тимчасово окупованих територіях України, навіть якщо до цього змушують.

Попри те, що окупанти намагаються примусово паспортизувати громадян України на територіях захоплених частин Херсонської та Запорізької областей, згодом вони можуть використати цей документ як підставу репресивних заходів щодо українців.

Таким чином в міністерстві виклали п’ять причин сказати ні паспорту РФ :