Більшість росіян не цікавляться війною проти України — The Insider

Там констатували, що у 2014 році пропаганда працювала краще, інформує ZN.ua.

Якщо порівняти зацікавленість росіянами темами Першої світової війни та війни проти України, яка триває сьогодні, то можна дійти висновку, що остання більшість громадян РФ не цікавить. Про це розповів головний редактор видання The Insider Роман Доброхотов журналістам НВ.

"Основне ставлення у людей зараз, що це взагалі не їхня війна, вона не цікава і їм намагаються якось це все нав’язати", — зазначив він.

За словами Доброхотова, росіяни не вважають важливим те, що відбувається в Україні, тому й в добровольці записуватися вони не спішать.

"У 2014 році ми бачили подібні пориви, тоді пропаганда спрацювала набагато краще. Нині я такого не бачу взагалі", — сказав Доброхотов.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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