"Ховайтеся в обладнаних місцях або своїх підвалах": у Зеленського звернулися до українців, які живуть в Криму

Ташева пообіцяла, що півострів обов'язково звільнять і він знову стане українським, інформує ZN.ua.

© Facebook/Тамила Ташева

Сьогодні в ОП заявили, що серія потужних вибухів в Криму тільки починається. На тлі цього постійна представниця президента Таміла Ташева закликала українців, які проживають на території тимчасово окупованого півострова, були особливо обережними.

"Дорогі громадяни України, хто живе в Криму, і особливо противиться окупантам всі 8 років війни. Ми обов'язково звільнимо Крим, застосовуючи всі можливі і не заборонені механізми для боротьби не тільки за територію, а й за вас. Поки ж будьте обережні, ховайтеся в обладнаних місцях або своїх підвалах. Підготуйте потрібні кошти", - написала вона на своїй сторінці в Фейсбук.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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