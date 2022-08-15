Я визначаю націю через українську культуру, - Євген Карась

Я визначаю націю через українську культуру, - Євген Карась

Лідер громадського об'єднання С14 Євген Карась пояснив, як він розуміє українську націю, який критерій її визначення є головним.

Про це він розповів у програмі «Різні люди».

«Є українська культура, українська етнічна більшість, яка формує українську єдність, довкола якої купа народів, які тут проживали з покон віків, і вони входять у це поняття української нації», - пояснює Євген Карась.

Водночас він не каже, що українська нація має бути етнічно чистою на 98% для свого благополуччя. Тим не менш, констатує націоналіст, питання про те, чим є українська культура і які опорні точки матриці української нації, складене.

«Я визначаю націю через українську культуру, тому що за кров’ю чи кодом ДНК не вийде збудувати державу», - каже Євген Карась.

На його думку, з цієї позиції потрібно й проводити політику щодо іноземців, аби їхня кількість була такою, щоб держава не розмивалася і не переставала бути українською.


Тарас Галушко, politeka.net





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