У парламенті Швейцарії виступили за транзит російського газу та нафти виключно через Україну

Обсяги газу і нафти, які Захід змушений тимчасово купувати в Росії, справедливо зобов'язати транзитувати виключно через Україну, хоча такий крок є важкореалізованим.

Про це у коментарі Guildhall заявив депутат парламенту Швейцарії, член комітету із закордонних справ Ніколас Вальдер, інформує Апостроф .

"Прогресивні західні санкції щодо російської нафти і газу вже мали ефект і вплинуть найближчими місяцями на російську економіку ще більше. Адже саме на Захід припадає левова частка світового споживання нафти і газу. Що, звичайно, не заважає країнам, які не приєдналися до санкцій, купувати у РФ за зниженими цінами, частково компенсуючи відхід Заходу", - заявив політик.

"Для тих продуктів, які ми все ще купуємо, але хочемо від них відмовитись, це російські нафта та газ, можна було б зобов'язати транзитувати їх виключно через Україну…", - підсумував Ніколас Вальдер.

"Це справедлива і добра ідея, хоч і важко реалізована", - підсумував швейцарський політик.

Раніше ініціативу про примус РФ до транзиту газу та нафти виключно через Україну підтримали у парламенті Фінляндії. Депутат парламенту Фінляндії, член комітету з оборони Андерс Адлеркройц заявив, що примус РФ до використання виключно транзиту через Україну для постачання нафти і газу до Європи позитивно вплинув би на хід воєнних дій, оскільки український транзит є інструментом безпеки України.