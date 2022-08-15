У СБУ повідомили, що наробили "гауляйтери" на окупованих територіях: "З початку повномасштабного вторгнення..."
СБУ повідомила про підозру ще двом «високопосадовцям» окупаційної влади рф на тимчасово захоплених територіях сходу України.
Цього разу йдеться про: «голову» так званої «тимчасової цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області». Та «очільницю» відділу агропромислового розвитку «адміністрації Новопсковського району лнр», незаконно створеного окупантами на території Старобільського району Луганщини.
За даними СБУ, гауляйтер у Куп’янському районі добровільно перейшов на сторону ворога ще з початку повномасштабного вторгнення зс рф на територію України.
Отримавши фейкову посаду, він почав активно налагоджувати роботу та закликав своїх підлеглих співпрацювати з окупантами.
Чиновниця з Луганщини до призначення мала досвід у сфері управління АПК. Посаду отримала в обмін на лояльність.
Наразі обом колаборантам оголошено про підозру.