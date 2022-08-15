Україна просить світ «забанити» атомну галузь РФ

Відповідну постанову підтримав 301 народний депутат.

Україна просить світ «забанити» атомну галузь РФ
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Верховна Рада ухвалила постанову № 7667 про звернення до міжнародних організацій, країн-членів Європейського Союзу та Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) щодо засудження акту ядерного тероризму Росії на Запорізькій АЕС. Голоси «за» дав 301 народний депутат.

Верховна Рада

Парламентарі також закликали міжнародне співтовариство застосувати санкції до всієї атомної галузі держави-агресора, зокрема, державної корпорації «Росатом», підприємств і організацій з її складу. А також до керівництва корпорації.

Також у зверненні йдеться про необхідність призупинити права і привілеї Росії як члена МАГАТЕ, позбавили агресора права голосу на засіданнях Ради керуючих Агентства і можливості брати участь у різних програмах співробітництва. Парламентам та урядам держав-членів МАГАТЕ пропонується вимагати цього від Генеральної конференції Агентства.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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