Україна просить світ «забанити» атомну галузь РФ
Відповідну постанову підтримав 301 народний депутат.
Верховна Рада ухвалила постанову № 7667 про звернення до міжнародних організацій, країн-членів Європейського Союзу та Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) щодо засудження акту ядерного тероризму Росії на Запорізькій АЕС. Голоси «за» дав 301 народний депутат.
Парламентарі також закликали міжнародне співтовариство застосувати санкції до всієї атомної галузі держави-агресора, зокрема, державної корпорації «Росатом», підприємств і організацій з її складу. А також до керівництва корпорації.
Також у