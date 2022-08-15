Україна об’єктивно нездатна самостійно впоратися з трибуналом над Росією — ексзамгенпрокурора

Українські слідчі, насамперед, не мають досвіду роботи з міжнародним правом. Але це не єдина причина, інформує ZN.ua.

Україна об’єктивно нездатна самостійно впоратися з трибуналом над Росією — ексзамгенпрокурора
© КМДА, Олексій Самсонов

Українська система правосуддя не здатна самостійно впоратись із необхідністю провести розслідування злочинів Росії та її громадян на території України заявляє у своїй статті для ZN.UA «Слідами Гааги: чому нам потрібен гібридний механізм правосуддя» експерт із міжнародного кримінального права, заступник генерального прокурора України у 2019–2021 роках Гюндуз Мамедов.

«Це справді виклик, адже в наших органах слідства не так багато людей із високою експертизою саме в розслідуваннях міжнародних злочинів, а кількість зареєстрованих злочинів день у день зростає», — вказує він на одну із причин.

Зокрема профільний департамент в Офісі генерального прокурора був створений лише 2019 році, а до цього в Україні на державному рівні системно не займалися розслідуваннями серйозних порушень міжнародного гуманітарного права.

Таким чином більшість співробітників не мають досвіду роботи з міжнародно-правовими документами і не розуміють особливостей збору доказів в умовах збройного конфлікту чи без доступу до місця злочину.

«І тут нам може допомогти міжнародний елемент: залучення суддів, прокурорів, слідчих, експертів, котрі мають багатолітній досвід роботи саме з міжнародними злочинами», - вважає колишній замгенпрокурора.

Також Мамедов зазначає, що з 24 лютого кількість зареєстрованих органами правосуддя воєнних злочинів і злочинів агресії вже наближається до 30 тисяч.

«Очевидно, що національна система правосуддя не зможе впоратися з таким масштабом. На мою думку, гідною відповіддю на цей виклик є гібридний механізм правосуддя», - пропонує він вихід із ситуації.

Гібридний механізм правосуддя об’єднує національний і міжнародний елементи на кількох рівнях: слідства, прокурорського нагляду, судової практики. Це створить для України можливість не просто покарати винних у вчиненні міжнародних злочинів, а й побудувати ефективну систему правосуддя всередині.

При цьому необхідності доводити пряму причетність Росії до злочинів, як це було з 2014 до 2022 року, уже немає, бо її участь у війні та міжнародний рівень конфлікту вже є незаперечним.


Ірина Знась, ZN.ua





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