ЗСУ завдали втрат армії РФ на кількох напрямках

Збройні сили України вдень 14 серпня завдали втрат російському ворогу на кількох напрямках, повідомляє Генштаб .

Втратами та відступом закінчилась для противника спроба штурму неподалік Спірного та Івано-Дар?ївки.

Українські воїни завдали вогневого ураження та знешкодили розвідгрупу противника у напрямку Соледару.

Окупанти вели наступальні бої в напрямках Яковлівки, Соледару, Вершини, Кодеми та Зайцевого, зазнали втрат та відійшли.

Ворог здійснив спробу ведення розвідки позицій наших військ в районі Серебрянка, зазнав вогневого ураження та ретирувався.