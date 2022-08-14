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2022-08-14
ЗСУ завдали втрат армії РФ на кількох напрямках
Частковий успіх окупанти сьогодні мали лише у напрямку Бахмута, інформує
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода
Збройні сили України вдень 14 серпня завдали втрат російському ворогу на кількох напрямках, повідомляє
- Втратами та відступом закінчилась для противника спроба штурму неподалік Спірного та Івано-Дар?ївки.
- Українські воїни завдали вогневого ураження та знешкодили розвідгрупу противника у напрямку Соледару.
- Окупанти вели наступальні бої в напрямках Яковлівки, Соледару, Вершини, Кодеми та Зайцевого, зазнали втрат та відійшли.
- Ворог здійснив спробу ведення розвідки позицій наших військ в районі Серебрянка, зазнав вогневого ураження та ретирувався.
- Вогневим ураженням завершилась для окупантів і спроба розвідки боєм в напрямку Веселого.
Українські захисники продовжують відбивати атаки ворога на десятках гарячих точок.
Анастасія Дейна, ZN.ua