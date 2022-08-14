ЗСУ завдали втрат армії РФ на кількох напрямках

Частковий успіх окупанти сьогодні мали лише у напрямку Бахмута, інформує ZN.ua.

ЗСУ завдали втрат армії РФ на кількох напрямках
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Збройні сили України вдень 14 серпня завдали втрат російському ворогу на кількох напрямках, повідомляє Генштаб.

  • Втратами та відступом закінчилась для противника спроба штурму неподалік Спірного та Івано-Дар?ївки.
  • Українські воїни завдали вогневого ураження та знешкодили розвідгрупу противника у напрямку Соледару.
  • Окупанти вели наступальні бої в напрямках Яковлівки, Соледару, Вершини, Кодеми та Зайцевого, зазнали втрат та відійшли.
  • Ворог здійснив спробу ведення розвідки позицій наших військ в районі Серебрянка, зазнав вогневого ураження та ретирувався.
  • Вогневим ураженням завершилась для окупантів і спроба розвідки боєм в напрямку Веселого.

Українські захисники продовжують відбивати атаки ворога на десятках гарячих точок.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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