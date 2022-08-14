Що підштовхнуло б Захід та Росію до ядерної війни? — The Economist

"Слово "неможливе", — означає "можливо в майбутньому", — пожартував Олексій Рєзніков, міністр оборони України. Протитанкові ракети Javelin, які Америка відмовлялася давати Києву, коли Володимир Путін захопив перші шматки України у 2014 році, з'явилися в Україні у 2017 році у невеликій кількості, а потім пішли потоком, коли він знову вторгся до країни у лютому. Зенітне озброєння Stinger, яке також не хотіли передавати, прибуло в березні. А довгоочікувані реактивні установки HIMARS з червня знищують командні пункти і склади зброї далеко за лінією фронту. Одного чудового дня можуть з'явитися винищувачі F-16, пише The Economist.

Америка та Європа вітають бойовий дух України, що викликає болісне питання: чому вони не посилають більше зброї та не роблять це швидше? Останній американський військовий пакет в 1 мільярд доларів США для України включає боєприпаси для HIMARS, але не більше 16 пускових установок, кількість яких багато експертів вважають недостатньою. Відповіді офіційних осіб відрізняються: Захід віддає пріоритет тій зброї, якої Київ гостро потребує; західні партнери повинні навчати українців користуватися та обслуговувати своє нове екіпірування та техніку; і вони повинні показати інструкторам, що можуть ефективно використати нову зброю у бою.

Проте найвагоміша причина обережності Америки — це страх перед ескалацією, оскільки Росія може завдати воєнного удару по НАТО ("горизонтальна ескалація", на жаргоні) або застосувати хімічну чи ядерну зброю в Україні ("вертикальна ескалація"). Будь-яка версія майже напевно втягне НАТО у прямий конфлікт із Росією, а президент Джо Байден пообіцяв уникнути Третьої світової війни.

Майбутня спроба України відвоювати Херсон — це випробування. У разі успіху яструби побачать у цьому доказ того, що Україна за правильної допомоги може перемогти. Голуби побоюються, що це може спровокувати Путіна на ще більше лиходійство.

Того дня, коли він вторгся в Україну, Путін пригрозив країнам, які думають про втручання, наслідками, "такі, яких ви ніколи не бачили за всю свою історію". Державні ЗМІ у Росії фантазують про ядерні удари по Заходу. Однак наразі Америка заявляє, що немає жодних ознак того, що Росія привела свої ядерні сили у стан підвищеної бойової готовності. Америка та Росія досі обмінюються інформацією про свої ядерні боєголовки великої дальності. Байден закликав Росію відновити переговори щодо контролю над озброєннями. Росія заявила, що санкції перешкоджають поновленню виїзних перевірок.

За п'ять місяців боїв поріг прямого зіткнення неодноразово зміщувався без тяжких наслідків для Заходу. "НАТО блискуче порційно надає свою допомогу, — каже Джеймс Ектон з аналітичного центру Фонду Карнегі. "Це дало українцям достатню підтримку, але жодного разу не поставило Росію перед точкою, де вони могли б сказати: "Неможливо далі".

Не всі згодні. "Кожне постачання означає, що вбивають більше невинних українців", — заперечує Бен Ходжес, колишній командувач американської армії в Європі. Він каже, що адміністрація Байдена "переоцінила ризик ескалації". За його словами, Росія не хоче йти проти НАТО, і ядерна відповідь є малоймовірною.

Інші застерігають, що Путін скоріше піде на ескалацію, ніж змириться із поразкою. Семюел Чарап із Rand Corporation, аналітичного центру, близького до Пентагону, каже, що Росія має невикористаний військовий потенціал. Повітряні сили також могли бути задіяні повніше. Чим більше Захід допомагатиме Україні, тим більше Росія підніме ставки. "Стійкої рівноваги не буває, — стверджує Чарап. "Ми перебуваємо в повільній, поступовій ескалації".

Історія показує, що країни можуть пройти довгий шлях у веденні опосередкованих воєн проти ядерних держав без атомної відплати (хоч і з побоюваннями). Подумайте про те, як Росія та Китай підтримували Північний В'єтнам проти Америки у 1970-х роках; або Америка озброювала афганських моджахедів, щоб знекровити Радянський Союз у 1980-х.

Опублікована доктрина Росії передбачає чотири сценарії застосування ядерної зброї: виявлення ракетного удару по Росії чи її союзникам; напад на них із застосуванням ядерної чи іншої зброї масового знищення; дії, що загрожують її ядерним системам управління та контролю; і "агресія проти Російської Федерації із застосуванням звичайних озброєнь, коли саме існування держави перебуває під загрозою".

Озброєння Заходом України далеко не відповідає цим червоним лініям. Проте концепція екзистенційної загрози є гнучкою, зазначає Бруно Тертре з Фонду стратегічних досліджень, аналітичного центру у Франції. Путін назвав Україну "питанням життя та смерті". Він також припустив, що великий напад на Крим, який Росія анексувала в 2014 році, буде серйозною причиною застосування ядерної зброї. Інші запитують, а що, якщо Путін вважає сам себе державою, то будь-яка небезпека для його режиму розглядається як екзистенційна загроза для Росії?

У нещодавній статті Чарапа та інших викладено чотири сценарії горизонтальної ескалації. Перший названий "Шлях 0", тому що спіраль ескалації, можливо, вже запущена: Росія зобов'язана відповісти на завдані їй військові та економічні втрати, якщо не зараз, то "свого часу". Далі йде попереджувальний удар Росії, якщо вона думає, що НАТО ось-ось втрутиться після того, як, скажімо, розмістить ракетні комплекси біля російського кордону. По-третє, удар по західних військових лініях постачання, які підтримують Україну. Останнє - це "різке зростання внутрішньої, економічної та політичної нестабільності в Росії".

У більшості випадків відплата Росії, ймовірно, почнеться потай — за допомогою кібератак, саботажу, вбивств тощо. Сценарій попередження, швидше за все, спровокує військовий напад, можливо навіть ядерний удар. Сценарії можуть перетинатися, і "всі вони небезпечніші, якщо Росія програє", — додає Чарап.

Правду кажучи, ніхто не знає, де проходять червоні лінії Путіна. Можливо навіть цього не знає він сам. Америка перестала говорити про те, щоб допомогти Україні "перемогти" та послабити Росію. Натомість Америка говорить про те, щоб Україна не програла. У травні в Нью-Йорк таймс Байден перерахував багато речей, які Америка робити не буде. Він не прагнутиме повалити Путіна, відправити війська в Україну, воювати проти Росії чи допомогти Україні завдати удару по Росії. Америка не "продовжуватиме війну тільки для того, щоб завдати біль Росії". Байден попередив Росію, що застосування ядерної зброї "спричинить важкі наслідки". Відповідь залежатиме від обставин, але офіційні особи шепочуть, що може йтися не про ядерні, а про звичайні удари. Очевидно, що Байден не хоче доходити до цього.