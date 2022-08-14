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2022-08-14
Громадяни РФ намагаються оформити "шенгенівські" візи "заздалегідь"
Кількість заявників на шенгенську візу за останні 2 тижні зросла на 40%, інформує
© Радио Свобода
Після заяв ряду європейських країн про зупинення видачі шенгенських віз росіянам, громадяни РФ побоюються, що для них закриють в'їзд до Європи і намагаються заздалегідь оформити документи,
Кількість заявників на шенгенську візу за останні 2 тижні зросла на 40%. Кожен другий намагається оформити візу "наперед", – каже представниця візової агенції Марина Широкова. Втім, вона визнає, що ці дії зайві: "Якщо раптом росіянам у принципі закриють можливість оформлення шенгенських віз, малоймовірно, що вони зможуть вільно в'їжджати до європейських країн із існуючими", – каже Широкова.
Антон Герасименко, ZN.ua