Громадяни РФ намагаються оформити "шенгенівські" візи "заздалегідь"

Кількість заявників на шенгенську візу за останні 2 тижні зросла на 40%, інформує ZN.ua.

Громадяни РФ намагаються оформити
© Радио Свобода

Після заяв ряду європейських країн про зупинення видачі шенгенських віз росіянам, громадяни РФ побоюються, що для них закриють в'їзд до Європи і намагаються заздалегідь оформити документи, повідомляє Цензор.НЕТ.

Кількість заявників на шенгенську візу за останні 2 тижні зросла на 40%. Кожен другий намагається оформити візу "наперед", – каже представниця візової агенції Марина Широкова. Втім, вона визнає, що ці дії зайві: "Якщо раптом росіянам у принципі закриють можливість оформлення шенгенських віз, малоймовірно, що вони зможуть вільно в'їжджати до європейських країн із існуючими", – каже Широкова.


Антон Герасименко, ZN.ua





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