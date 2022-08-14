198 дітей зникли безвісти: омбудсмен повідомив неприємні подробиці

Україна, війна, діти, загиблі

В Україні станом на 13 серпня вважаються зниклими безвісти 198 дітей.

Про це повідомляє Офіс омбудсмена з посиланням на дані державного порталу розшуку дітей «Діти війни».

"198 дітей зникли безвісти, 6482 дитини депортовано. У той же час вже знайдено 4523 дитини та 50 дітей повернуто", - констатували у відомстві.

діти, війна, окупанти

Станом на ранок суботи, 13 серпня, з початку повномасштабного вторгнення росії в Україні загинула 361 дитина, ще 711 отримали поранення. І ці цифри не є остаточними, оскільки йде робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, зазначили в Офісі генпрокурора.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 375, Харківській – 198, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 60, Херсонській – 55, Запорізькій – 40.


Алексей Ионов, politeka.net





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