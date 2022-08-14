Гинуть сотнями кожної доби: зведення Генштабу щодо втрат окупантів

Триває 171-та доба повномасштабної російсько-української війни, під час якої РФ втратила 43400 окупантів та ще тисячі одиниць військової техніки. Українські військові й надалі знижують бойовий потенціал окупантів.

Про загальні бойові втрати ворога станом на 13 серпня повідомили в Генштабі ЗСУ, інформує Апостроф.

Втрати російського окупаційного війська у повномасштабній війні проти України:

  • особового складу - близько 43 400 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ? 1856 (+7) од.,
  • бойових броньованих машин ? 4115 (+7) од.,
  • артилерійських систем – 978 (+3) од.,
  • РСЗВ - 261 (+0) од.,
  • засоби ППО - 136 (+2) од.,
  • літаків – 233 (+1) од.,
  • вертольотів – 193 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 779 (+1),
  • крилаті ракети - 187 (+2),
  • кораблі/катери - 15 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3036 (+15) од.,
  • спеціальна техніка - 91 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Криворізькому напрямках


Інна Погрібна, Апостроф





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