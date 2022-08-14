Гинуть сотнями кожної доби: зведення Генштабу щодо втрат окупантів

Триває 171-та доба повномасштабної російсько-української війни, під час якої РФ втратила 43400 окупантів та ще тисячі одиниць військової техніки. Українські військові й надалі знижують бойовий потенціал окупантів.

Про загальні бойові втрати ворога станом на 13 серпня повідомили в Генштабі ЗСУ, інформує Апостроф .

Втрати російського окупаційного війська у повномасштабній війні проти України:

особового складу - близько 43 400 (+200) осіб ліквідовано,

танків ? 1856 (+7) од.,

бойових броньованих машин ? 4115 (+7) од.,

артилерійських систем – 978 (+3) од.,

РСЗВ - 261 (+0) од.,

засоби ППО - 136 (+2) од.,

літаків – 233 (+1) од.,

вертольотів – 193 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 779 (+1),

крилаті ракети - 187 (+2),

кораблі/катери - 15 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3036 (+15) од.,

спеціальна техніка - 91 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Криворізькому напрямках