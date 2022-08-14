Розвідка повідомила звідки росіяни обстрілюють ЗАЕС: окупанти готують провокації під українським прапором

Росіяни обстрілюють Запорізьку атомну електростанцію з села Водяне та готують провокації під українським прапором. Про це повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

За повідомленням розвідки, один з артилерійських ударів росіян пошкодив перший блок насосної станції Цеху теплових та підземних комунікацій.

«Ще один «приліт» призвів до часткової руйнації пожежної частини, що відповідає за безпеку ЗАЕС», - додали в ГУР.

ГУР МО України

Результатом ворожих обстрілів стало займання лісу та трави на прилеглих територіях. Пожежі не можуть загасити через те, що пожежна частина також перебуває під обстрілами росіян.

За даними розвідників окупанти активно створюють «картинку» для власної пропаганди.

«З цією метою на станцію нещодавно завезли два автобуси «масовки», яка має виконувати роль начебто «місцевих жителів та персоналу». Справжні місцеві мешканці та персонал відмовляються брати участь у подібних постановках», - зазначають в ГУР.