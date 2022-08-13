Росія має великі труднощі з формуванням "добровольчих батальйонів" для війни в Україні — ISW

Російський уряд на місцях у суб'єктах федерації бреше про кількість людей, що записалися у "добровольчі батальйони". Це робиться для того, щоб приховати невдачі у їхньому формуванні та залучити більше людей, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 12 серпня.

"Суб'єкти Російської Федерації, ймовірно, неправильно повідомляють про інтерес до цих добровольчих загонів, щоб спонукати більше мешканців брати участь у кампаніях вербування", — йдеться у звіті.

У Республіці Татарстан, місцева влада стверджувала, що до кінця червня набрали 300 добровольців і знайшли 400 потенційних новобранців. При цьому влада оголосила про перекидання лише 5 добровольців зі складу батальйону в Україну і продовжувала рекламувати контрактну службу. А республіки Дагестан і Калмикія оголосили про формування стрілецьких та мотострілецьких полків у червні і з того часу нічого не повідомляли про це, що свідчить про невдачі у формуванні полків.

"Цілком ймовірно, що російські сили спрямовують невеликі групи новобранців на полігони та в Україну, коли вони підписують контракти", — зазначають аналітики.

Республіка Карелія стверджувала, що набір до місцевих добровольчих батальйонів закінчився 15 липня, але насправді активний набір триває. А офіційні особи Челябінської області заявили, що набрали 514 "добровольців" — два "добровольчих батальйони", а потім заявили, що відправили в Україну лише половину одного батальйону — 125 новобранців. Республіка Марій Ел, яка спочатку вимагала від добровольців наявності військового досвіду, наразі, як з'ясували журналісти, пропонує контракт без попередньої служби.

Кремль щосили намагається знайти якісь підкріплення для продовження своєї тривалої війни в Україні, але ці зусилля навряд чи створять боєздатні чи згуртовані сили, необхідні для досягнення мети Кремля щодо захоплення всієї України», — зазначають аналітики.